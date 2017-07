Contabilizan 25 derrames petroleros en el estado

El presidente del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) en el estado Anzoátegui, Antonio De Oteyza, aseguró que durante el primer semestre de este año contabilizaron 25 derrames petroleros en la entidad oriental.

Pese a que no existe una cifra oficial, el vocero de Movev señaló que aunque varían las dimensiones, las consecuencias son graves porque ocurren en los embalses que utilizan los habitantes como captación de agua para su consumo.

Detalló que manejan los 25 porque así lo han denunciado residentes de los municipios Anaco, Pedro María Freites y Mc Gregor, quienes manifestaron su preocupación.

“Si cualquier combinación con el agua genera reacción, imagínate que le caiga petróleo”, expresó.

De Oteyza instó a las autoridades a ofrecer la cantidad real, pero también a dar respuestas en la zona centro y sur para que no haya perjudicados por lo ocurrido.

También argumentó que desde la empresa petrolera no se garantiza la recuperación de los embalses en tiempos oportunos.

Mencionó que actividades económicas de la zona como siembra y cría de animales resultan afectadas por los derrames. “Hay quienes dejan de realizar estas labores por temor a perder todo”.

Por último, indicó “el ocurrido en Trinidad y Tobago ha sido el peor de este año”.

Luis F. Yépez.