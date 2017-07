Asesinaron a un muchacho en una fiesta en Chuparín

Un joven de 19 años de edad, fue baleado la madrugada de este sábado, cuando se encontraba con un grupo de personas en una fiesta en las adyacencias de la plaza de Chuparín, en Puerto La Cruz.

Reinaldo Alfonso Calzadilla Marín, resultó herido en la arteria femoral, por lo que fue auxiliado por sus amigos quienes lo trasladaron hasta la clínica Popular Nazaret en Guanire. Sin embargo, minutos después fue llevado en una ambulancia del recinto de salud hasta el hospital universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, lugar donde pereció tras su ingresó a las 5:50 de la mañana.

Trascendió que unos sujetos armados llegaron al sitio donde se estaba efectuando la celebración y le dispararon a los presentes para despojarlos de sus pertenencias, pero al ver que Reinaldo cayó gravemente herido, huyeron del lugar. Una muchacha también fue baleada.

Familiares de Calzadilla manifestaron que él estaba actualmente desempleado y no estaba estudiando. Acotaron que ellos no saben a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, solo que él estaba en un matinee. El muchacho vivía cerca del lugar donde ocurrió el hecho en la plaza de Chuparín.

Un hermano de la víctima, el cual no quiso identificarse expresó que Reinaldo era el cuarto de cinco hermanos y no dejó hijos ni pareja.

Por su parte, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), realizaron las experticias del caso, para esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables del crimen.

