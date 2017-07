Gloria Trevi llevará a juicio a Televisa por difamación

La cantante mexicana Gloria Trevi anunció en conferencia de prensa que para el próximo año iniciará un juicio contra la cadena televisiva por haber divulgado información falsa sobre ella referente a su situación cuando estuvo privada de libertad.

La demanda emprendida por la artista ha pasado un proceso de ocho años en la Corte Suprema de EE UU y finalmente será en 2018 cuando iniciará el juicio que tendría lugar en Texas, Estados Unidos. US$ 180 millones es la cifra que solicita Trevi por haber sido presuntamente difamada.

“En ningún momento inicié esta demanda por una venganza, ni por una represalia ni nada por el estilo. Ustedes saben que cuando yo salí de la cárcel y de aquel escándalo me dediqué a trabajar (…) No tuve que empezar de cero sino de menos de un millón, porque cuando te desprestigian de la manera que a mi me lo hicieron es muy difícil”, expuso Trevi al sostener que Televisa se encargó de decir que ella tenía nexos con el narcotráfico y a una red de abusadores de menores.

