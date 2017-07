Dirección de Cultura realizó Gala de Talentos Especiales

La Gobernación del estado Anzoátegui a través de la Dirección de Cultura realizó la 1ra Gala de Talentos Especiales “Ángeles de Luz, Amor y Paz” en el Teatro Cajigal de Barcelona como parte de las actividades de cierre del mes de junio en celebración del mes nacional del Artista.

La actividad realizada en alianza con la fundación la Fundación “Por una Ciudad Sin Barreras”, La Fundación “Alas Azules” y la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar se extendió desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía con las presentaciones de niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, entre otras.

La gala tuvo apertura a cargo del Coro Manos Blancas de la Escuela Especial de Sordos, quienes interpretaron las gloriosas notas del Himno Nacional de Venezuela y el Himno del estado Anzoátegui, para dar paso a la presentación de los artistas plásticos quienes expusieron y explicaron sus creaciones.

Los temas “Linda Barinas” y “Apure en un viaje” fueron ejecutados por el joven Waldo y su conjunto quienes precedieron a las talentosas Mariannys Salazar, bailarina de danza árabe y doble femenino de Michael Jackson y Alejandra Dirinot, quien mostró sus dotes de modelo al son de la música caribeña.

En la parte musical el joven Alfredo Alí García realizó una demostración como solista en la ejecución del violonchelo y posteriormente los niños de la Coral de Manos Blancas interpretaron las piezas Flor Pálida y Venezuela.

El cierre del evento lo tuvo el joven Francisco Sánchez a quien su discapacidad visual no le es impedimento para ejecutar con destreza su guitarra e interpretar temas de música revolucionaria como “Yo no me quedo en la Casa” del cantor del pueblo Alí Primera.

Esta iniciativa es ejecutada por el Gobierno Bolivariano del estado Anzoátegui con el firme propósito de conducir la nueva gestión hacia una cultura de Amor y Paz.

