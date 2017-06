Snaptube, la app para descargarlo todo

¿Te imaginas una aplicación que te permita descargar todos los vídeos de YouTube? ¿Te imaginas una aplicación que los transforme en archivos de audio? ¿Te imaginas una aplicación para descargar todas las fotos de Facebook e Instagram que quieras? ¡Deja de imaginar! Snaptube es lo que estabas buscando

¿Cuántas veces has querido ver el vídeo de tu artista, youtuber o influencer favorito y no has tenido megas ni Wifi cercano para hacerlo? ¿Cuántas ocasiones se te ha quedado a la mitad un vídeo y te has quedado con ganas de más? Seguramente, y como nos ha sucedido a todos, en más de una ocasión. Y es que las redes sociales están todo lo bien que quieras, pero para estar en ellas, disfrutar de ellas y no perderse nada, necesitas sí o sí conexión a internet. Sin embargo, si te digo que hay una aplicación que permite descargar vídeos en calidad HD de YouTube, transformarlos en MP3 si es necesario y poder disfrutarlos cómo y dónde quieras, ¿qué dirías?

Snaptube, la app de las de las apps

Pues esa aplicación ya existe y se llama Snaptube, una app todoterreno que hace las delicias de quienes la prueban. Como no podía ser de otra forma, nosotros también la hemos probado y las sensaciones han sido positivas. Es una aplicación ideal para todos aquellos a los que les gusta archivar todo tipo de archivos para revisar después y es YouTube, la plataforma de vídeo en streaming por excelencia, una de las que más partido se puede sacar teniendo Snaptube instalada en nuestro dispositivo, pues te permite descargar en unos segundos el vídeo que desees en la resolución que creas oportuno. ¿Está bien, verdad?

Lo primero que hay que hacer para disfrutar de las características que ofrece esta aplicación es Descargar Snaptube Gratis. Sí, porque además se trata de una app por la que no tendrás que desembolsar ni un céntimo. A partir de ahí, una vez descargada, llega el momento de instalarla en nuestro smartphone. Snaptube apenas ocupa espacio en nuestro teléfono, por lo que por eso no te preocupes. Una vez instalada, toca revisar las diferentes opciones que nos ofrece a los usuarios Snaptube. Desde descargar vídeos de YouTube hasta hacer lo propio en otras redes sociales de gran tirón y de las que la gran mayoría disponemos de perfiles, como Facebook o Instagram. Además, también permite tener acceso a los archivos de otras plataformas como Dailymoyion o Vimeo, entre otras.

Vídeos y fotos, en unos segundos

Por ejemplo, si queremos descargar un vídeo de YouTube simplemente hay que entrar a la plataforma mediante Snaptube, buscar el vídeo en cuestión y hacer click en la flecha que nos indica la descarga. Antes de iniciarse la misma, Snaptube te preguntará en qué calidad la deseas, si quieres el vídeo o el audio y te indicará su peso por si por esas cosas de la vida, vas justo de espacio en tu dispositivo y estás en modo ahorrador. Otra de sus ventajas es que se encuentra disponible para los principales sistemas operativos de la actualidad. Así, puede encontrarse Snaptube para Android y Snaptube para IOS listas para descargar, por lo que si dispones de un móvil Samsung, iPhone o cualquier otro, puedes disfrutar de todas las ventajas de Snaptube.

Por otro lado, si lo que deseamos es bajarnos una imagen de Instagram, cosa que no se puede hacer de serie con la app, podemos aprovechar las ventajas que nos ofrece Snaptube para hacerlo rápido y de forma muy sencilla. Simplemente hay que acceder a nuestro perfil de Instagram, seleccionar la imagen que queremos descargar y copiar la URL en el portapapeles. Posteriormente, únicamente con pegarla en la opción de Snaptube Oficial habilitada para a ello se iniciará la descarga para poder visualizarla cuantas veces queramos o compartirla con nuestros amigos.

Hoy en día existen multitud de aplicaciones que utilizamos a diario. Si lo que realmente queremos es exprimirlas al máximo, no cabe duda que Snaptube es la ideal para hacerlo. Tanto Facebook como Instagram, así como YouTube, ofrecen a diario cantidades ingentes de contenido que no siempre podemos disfrutar al momento. Así que si quieres hacerlo de forma más pausada, o disponer de esa canción que tanto te gusta en todo momento sin estar preocupado de tener o no datos en tu smartphone, ya estás tardando en probarla. Te atrapará.

Fuente: Panorama.