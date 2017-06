Fiscal Luisa Ortega: “Quienes son ilegítimos son los magistrados, ésos no toleran una auditoría”

La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz se refirió a la sentencia el TSJ que otorga funciones del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo en rueda de prensa este miércoles 28 de junio.

Aquí parece que un alto porcentaje del país es terrorista, lo que tenemos es terrorismo de Estado, expresó.

“Quienes son ilegítimos son los magistrados, ésos no toleran una auditoría”, nmanifestó al reiterar que no existe un desacato por parte de la Asamblea Nacional. “Éso no existe”, subrayó.

La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz se refirió a la sentencia el TSJ que otorga funciones del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo en rueda de prensa este miércoles 28 de junio.

Aquí parece que un alto porcentaje del país es terrorista, lo que tenemos es terrorismo de Estado, expresó.

“Quienes son ilegítimos son los magistrados, ésos no toleran una auditoría”, nmanifestó al reiterar que no existe un desacato por parte de la Asamblea Nacional. “Éso no existe”, subrayó.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este martes 27 de junio una sentencia en la que aclara las competencias del Defensor y de la Defensoría del Pueblo.

El ente Judicial admitió el recurso de interpretación emitido por el órgano del Poder Moral y solicitado por Tarek William Saab, que pide aclarar los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal.

Fuente: Panorama