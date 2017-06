Oraciones por la paz, por los caídos y la unión

Dirigentes y seguidores de la oposición venezolana marcharon desde la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en el sector Guamachito hasta la Catedral de la ciudad de Barcelona.

La caminata, denominada “De la luz por la vida”, en la cual se llevaron a cabo rezos para promover la paz en Venezuela, por los caídos durante las protestas y por la unión de los venezolanos, dicha procesión arrancó a las 2:30 y llegó a la catedral de Barcelona a las 3:45 de la tarde. Durante la procesión llovió gran parte del camino, pero esto no detuvo el movimiento de las personas que apoyan el cambio y que están devotos a su religión.

Esta marcha fue convocada por las distintas autoridades eclesiásticas de la entidad y por el obispo Jorge Aníbal Quintero, a este llamado respondieron los partidos políticos de la Mesa de Unidad Democrática(MUD). También asistieron a esta caminata casas de estudio como la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA). Por su parte el dirigente de UDO-7, Gilberto Román, alegó que no importaba que fuese un fin de semana, los estudiante de la UDO estarán en las calles para buscar ese cambio de gobierno. “Se espera una asistencia de 150 estudiantes por parte de la UDO” declaró Román.

El coordinador de Voluntad Popular del municipio Bolívar, Eleazar Mejías, declaró que toda la caminata fue un éxito, con una afluencia de personas excepcional. “Aquí la mayoría son de la sociedad civil, no de ningún partido, todos quieren cambio”, alegó Mejías.

Néstor Gutiérrez