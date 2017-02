Los islamistas lanzan la campaña por el presidencialismo en la polarizada Turquía

En un polideportivo de Ankara, repleto de entregados seguidores, el primer ministro y líder oficial del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista), Binali Yildirim, lanzó este sábado la campaña a favor del sí en el referéndum del 16 de abril, en el que los turcos deberán decidir si respaldan una reforma constitucional que transformará de facto el actual sistema parlamentario en un régimen en el que el presidente, ahora Recep Tayyip Erdogan, concentrará todo el poder Ejecutivo e incrementará su influencia sobre el Legislativo y el Judicial.

“Hoy damos el primer paso en el camino por establecer la Turquía poderosa del mañana”, dijo Yildirim, quien repitió varias veces que la razón para apoyar la reforma es la “estabilidad” que garantizará. Su largo discurso estuvo imbuido de una constante retórica nacionalista. Bajo los retratos del fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk; de Erdogan y el suyo propio, el primer ministro turco comparó la campaña electoral con la Guerra de la Independencia librada por Turquía contra las potencias invasoras entre 1919 y 1923: “También entonces hubo quienes dijeron no a la guerra de Liberación”.

“El apoyo (al sí) en el referéndum se basa en la noción de amigos y enemigos. La actitud del ‘nosotros contra ellos’ retrata a los partidarios del no como adversarios que no pertenecen realmente a la nación y equipara la disidencia con la traición”, escribe en el digital Al Monitor el columnista Ali Bayramoglu. Ese parece ser el tono que imprimirá el Gobierno turco a la campaña.

Oficialmente, el presidente Erdogan no puede participar en ella ya que la actual Constitución le reserva un papel de árbitro imparcial (que se salta continuamente), si bien convertirá en mítines electorales las inauguraciones de infraestructuras que tiene previstas en 30 provincias durante las próximas semanas. Según fuentes gubernamentales citadas por el diario Habertürk, “el presidente pedirá apoyo para el sí, pero también explicará el no y quiénes lo apoyan”.

Demostrando que el referéndum no es tanto sobre la reforma constitucional como sobre la polarizadora figura de Erdogan, el primer ministro dedicó al presidente numerosas partes de su discurso en Ankara: “En el pasado hubo quienes dijeron que Erdogan no podía ser ni alcalde ni diputado. Nosotros dijimos que lo sería, y el pueblo dijo sí. Dijeron que no podría ser presidente y nosotros dijimos que lo sería. Y el pueblo dijo sí”.

Las encuestas no se ponen de acuerdo respecto a la opción con más probabilidades de obtener la victoria en el plebiscito, aunque sí coinciden en señalar el gran número de indecisos: entre un 10% y un 20% de los electores. En los últimos comicios, el AKP obtuvo cerca de la mitad de los sufragios, sin embargo, los sondeos indican que hasta un quinto de sus votantes podrían quedarse en casa o votar en contra.

Más interrogantes despierta el comportamiento que tendrán los electores del Partido de Acción Nacionalista (MHP), la formación con cuyo apoyo los islamistas sacaron adelante la reforma constitucional en el Parlamento. Diversos estudios demoscópicos señalan que hasta la mitad de las bases de los ultranacionalistas planea votar en contra.

