Brasil nombra a Rómulo Otero el ‘nuevo Ronaldinho’ de las faltas

Brasil y en concreto la afición de Atlético Mineiro empiezan a situar a Rómulo Oteroen el olimpo de los mejores lanzadores de falta que jamás tuvo el club. De hecho, el venezolano es considerado por la afición del Galo como el heredero natural de Ronaldinho, exjugador de los de Belo Horizonte y consumado especialista en los tiros libres. Dinho hizo seis goles de falta durante su estancia en la entidad y marcó un registro que parecía difícilmente superable. Sin embargo, la capacidad de golpeo del futbolista de la Vinotinto amenaza ahora con romper dicha marca. Otero lleva dos tantos en ejecuciones (ante Figueirense y el último contra Joinville), lo que significa que marca cada 12 partidos con Atlético Mineiro. Ante América, en el último encuentro, se topó con el travesaño.

El propio Otero ya se ha referido a esta comparativa y no ha dudado en elogiar al que considera su espejo: “No es mi ídolo, pero sí me gusta mucho como lanza las faltas. Siempre vi vídeos suyos de libres directos y siempre trataba de hacer lo que él. Es muy importante el balón parado, sobre todo cuando los partidos están complicados. Yo tengo una responsabilidad. Mucha gente me conoce por las faltas. Yo trabajo cada día para poder mejorar en el golpeo”. Esa perfección es lo que le está llevando a equipararse ni más ni menos que a Ronaldinho, uno de los mejores lanzadores de falta de los últimos tiempos.

Fuente: AS.