Fuentes: Estamos estudiando dos casos de muertes por yuca amarga

El director regional de Salud Pública, Stalin Fuentes, aseguró que hasta los momentos están estudiando dos casos de muertes por consumo de yuca amarga en el estado Anzoátegui.

Ambos casos provienen de la zona sur de la entidad: el primero se trata de los seis niños y un adulto que resultaron intoxicados por un casabe casero, y el segundo, el del niño que falleció en el hospital de San Tomé este fin de semana.

Esto con el fin de determinar la cadena de consumo para saber la procedencia del producto.

Aseguró que la mayoría de los casos de intoxicación, se da por consumir yuca que es cultivada por las mismas personas que la consumen, y a la que no le es extraído el yare, que es la sustancia tóxica que contienen.

Aprovechó para hacer un llamado a las personas a que se informaran sobre el origen de los productos que compran para alimentarse.

Precaución

Denunció que hay muchos vendedores de yuca, así como de otros alimentos que no cuentan con los permisos sanitarios y que no han hecho cursos de manipulación de alimentos, así que en probablemente no saben si lo que venden está en condiciones óptimas para ser consumido.

Asimismo, señaló que si se ignoran las características de la yuca amarga, solo se compre el producto en sitios de confianza u opten por alimentos que realmente conozcan, pues afirmó que la intoxicación se estaba dando en gran parte por desconocimiento del tubérculo y del tratamiento que se le debe dar.

Trabajo coordinado

Sobre las posibles medidas para prevenir y reducir la cantidad de personas afectadas, dijo que mantendrían reuniones en conjunto con la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea) y el Instituto Nacional de Salud Integral (Insai), con el fin de realizar labores de inspección en los comercios en los que se expenden alimentos, para generar estrategias de prevención y para coordinar otras actividades que hagan falta para la reducción de los casos.

Por otra parte, detalló que más de 30 personas de Salud Pública se encuentran inspeccionando comercios para confirmar que cuenten con la permisología debida y las condiciones para el expendio de alimentos. “Van 20 locales visitados para hacer la vigilancia respectiva y en 2016 se revisaron 7.800 más”, declaró Fuentes.

G. Chacín/ V. Anchieta