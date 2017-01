Obama: Ha sido un honor servirles, estaré aquí como un ciudadano

El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, se despidió de su cargo el día de la toma de posesión de Donald Trump este viernes 20 de enero.

“Ha sido un honor servirles. Ustedes me han hecho un mejor líder y un mejor hombre. No me detendré, estaré justo aquí como un ciudadano, inspirado por las voces de la verdad, justicia, buen humor y amor”, dijo Obama a través de su cuenta oficial en Twitter.

Asimismo indicó “aún les pido que crean, no en mi habilidad de cambiar las cosas sino en la de ustedes. Yo creo en el cambio porque creo en ustedes”.

El presidente Barack Obama dejó este viernes el Salón Oval, símbolo del poder en Estados Unidos, para partir a la Casa Blanca junto al mandatario electo, Donald Trump, y su mujer, Melania, para participar en la ceremonia de transmisión de mando ante el Capitolio.

Fuente: Noticias24.