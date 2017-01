Aseguró que el Gobierno nacional acogió lo que promulgó la Constituyente de 1.999

El gobernador del estado Sucre, Luis Acuña, aseguró este martes en medio del programa ‘Vladimir a la 1′, que transmite Globovisión que el Gobierno nacional se ha acogido enteramente a lo que promulgó la Asamblea Constituyente de 1.999.

“Hemos hecho un gran trabajo en el desarrollo de la Constitución; el tener hoy en 2017, el 73% de la inversión del Estado en inversión social, es haber acogido lo que esa Constitución planteó”, dijo.

Asimismo, Acuña se refirió al tema de la guerra económica, señalando que mientras se trate de reducir el valor del barril de petróleo, debilitando a países como Venezuela, se ha generado un impacto importante en la economía del país.

“Todo lo que se ha hecho por tratar de reducir el valor del petróleo y afectar a países como Venezuela o Rusia, ha sido parte de esa guerra que nosotros llamamos la guerra económica y no es mentira que eso ha tenido un efecto fortísimo“, comentó.

De igual manera, el gobernador del estado Sucre aseguró que “en el proceso venezolano nunca se ha prohibido al sector privado de actuar, más bien han sido actores fundamentales”.

En otro orden de ideas, Acuña desestimó la actuación de los diputados de la oposición en la entidad.

“Los diputados de la oposición lo que han manejado es la cultura de la denuncia, no han llevado ni un alfiler, su única obra en Sucre es poner un tuit con una denuncia“, mencionó.

El gobernador de Sucre mencionó que durante la campaña para las elecciones parlamentarias furon golpeados fuertemente por el tema de la guerra económica.

“Yo creo que, por un lado todo el tema de la guerra económica golpeó fuerte al Gobierno, pero nosotros tuvimos una campaña en un proceso tradicional que no era tal, en mitad de esa guerra económica hicimos una campaña como sino hubiera pasado nada, sin esquemas que pudieran atender a los que estaban en la cola y la oposición se centró en todo eso”, rememoró.

Asimismo, Acuña resaltó que el respaldo de la oposición en medio de las elecciones parlamentarias no fue mayoritario, sino que se mantuvo fiel a lo que ha sido la tradición.

“El respaldo de la oposición que nosotros medimos en las elecciones para la AN no fueron un respaldo mayoritario conforme a lo que ha sido la tradición; lo que pasó es que nuestros sectores no salieron a votar y si los chavistas hubieran salido a votar, otros hubieran sido los resultados”, dijo.

