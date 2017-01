Pedro Carreño: “La AN no fue electa para cambiar el gobierno, sino para legislar”

El diputado del Gran Polo Patriótico (GPP), Pedro Carreño, criticó la mañana de este jueves la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN), por lo que aclaró a los presentes y al resto de los diputados que: “La AN no fue electa para buscar cambios de gobierno”.

Este jueves se juramentó la nueva directiva de la Asamblea Nacional, tal como establece la Constitución Bolivariana de Venezuela entre los primeros 5 días del año.

En esta oportunidad, en las afueras de la AN, el diputado por el Bloque de la Patria, Pedro Carreño manifestó que la oposición venezolana fue electo por los ciudadanos para presidir el poder legislativo; sin embargo -a su juicio- solo han querido ocupar el poder ejecutivo del Estado.

“Deben entender de una vez por todas para qué fueron electos, no para jugar al caos, para poner un poder público nacional, o ponerle antagonismo a los poderes. “La Asamblea Nacional no fue electa para buscar cambios de gobierno, fue electa para legislar”, expresó.

Fuente: Noticias24.