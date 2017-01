Laboratorio del Alí Romero sigue clausurado

“Más de siete mil bolívares debo pagar para hacerme varios exámenes de sangre, como hemoglobina, creatitina y urea”, expresó Jesús Alirio Álvarez, quien venía saliendo del ambulatorio tipo I ubicado en el sector Palotal de Barcelona, Alí Romero, luego de que los médicos tratantes le dijeran que el laboratorio aún sigue cerrado por lo que no lo podían prestar este tipo de ayuda.

El hombre quien dijo que lleva más de una semana enfermo, lamentó la situación de este centro asistencial, puesto que esta área ya va cumplir un año clausurada.

“Ya no se sabe si es por falta de reactivos o sigue siendo por el aire acondicionado, porque los directivos no quieren dar respuesta”, comentó un trabajador del ambulatorio quien prefirió no identificarse.

Mientras tanto, la paciente Marco Lina, comentó que este centro asistencial no se salva de verse afectado por la falta de insumos y material. “Traje a mi mamá por la tensión alta y tuve que ir a mi casa a buscar el tensiómetro porque el del ambulatorio se había dañado, sin embargo, le pusieron el tratamiento”, apuntó.

Se conoció que los galenos de guardia solo están suministrándole medicamentos a los casos de estrictica emergencia por falta de fármacos, ya que la última dotación que le hicieron fue a principios de diciembre y quedan pocas medicinas.

Abiertos

Desde el 2 de enero, las consultas fueron reactivadas en este centro asistencial.

Victoria Anchieta