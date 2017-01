20% de comercios ofrecen ofertas por el mes de enero

El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Puerto La Cruz, Vicente Stapleton, aseguró que solo el 20% de los establecimientos ofrecen los descuentos en su mercancía por el mes de enero.

Stapleton puntualizó que la reducción de los costos de la mercancía varía entre 20% y 30%.

“Ese es el margen que pocos ofrecen por la situación económica que vivimos”, expresó.

También informó que durante la temporada navideña, las ventas cayeron en 40% en comparación con el año 2015.

En cuanto a las expectativas para el 2017, indicó que esperan la estabilidad de los precios del petróleo para que mejore la economía en el país. A su juicio, este es el principal factor de la “crisis” en la nación.

Señaló que los constantes incrementos del dólar en el mercado negro, afectan sus actividades diarias.

“Hay también quienes suben los precios porque sube la moneda estadounidense, pero cuando bajan los dejan así”, refirió el vocero de la organización.

Afirmó que el 100% de los productos que muestran en los locales son importados, debido a que las fábricas del país se encuentran cerradas.

En cuanto a los comercios del municipio Simón Bolívar, solo un local está ofertando la mercancía y este se encuentra ubicado en el bulevar 5 de Julio de Barcelona.

La trabajadora del lugar, Yesiber Martínez, indicó que hicieron descuentos del 20% y 30% en jeans, gorras, camisas y chemises. Manifestó que el combo de tres pantalones que en diciembre estaba costando 99 mil, ahora está en 75 mil bolívares.

“No podemos hacer oferta porque no tenemos mercancía, no hay inventario y lo poco que tenemos, no lo podemos regalar, que es lo que estaríamos haciendo si llegamos a hacer la respectiva liquidación de enero”, comentó Efraín Gutiérrez.

Por otro lado, los comerciantes al hacer una comparación con la época decembrina del 2015, aseguraron que las ventas bajaron más del 30%, sin embargo, a diferencia de las otras temporadas festivas del 2016, los 31 días de diciembre fueron los más fructíferos, pese a los inconvenientes que pasaron por la caída de las líneas en los puntos de ventas y la poca de adquisición de la mercancía por el inconveniente con los billetes de 100.

Luis Yépez.