Murió soldador que fue baleado en Nochebuena

Anderson José Gómez (27) presentó heridas por arma de fuego en brazo, pierna, costilla, espalda que ameritaron su traslado a la emergencia del hospital general de El Tigre, donde este martes perdió la vida tras más de una semana de haber ingresado al centro de salud.

Se pudo conocer que las heridas las recibió cuando disfrutaba de la celebración de Navidad en su casa situada en el sector El Silencio de El Tigre, específicamente detrás del depósito Cadenas, a eso de las 4:00 a.m. del pasado 25 de diciembre, salió, supuestamente a comprar una botella de ron, iba caminando con unos amigos por el sector Casco Viejo y a la altura de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), sub delegación El Tigre, desde una camioneta Avalanche, color azul descendió un sujeto que los interceptó y les disparó.

Sus amigos corrieron pero como Gómez iba bajo los efectos del alcohol lo agarraron y le propinaron múltiples impactos de bala.

De acuerdo a la información suministrada por su tío, Leonel Javier Gómez, el joven se desempeñaba como soldador, estaba casado, sin hijos y no saben si tenía problemas con alguien, tampoco sabían si había sido amenazado, pero presumen que los amigos deben saber quiénes fueron los que los interceptaron.

