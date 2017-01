Mujer pereció tras meses de agonía

Marilis del Valle Rojas Rodríguez, de 36 años de edad, fue atacada a golpes el 21 de agosto, por personas desconocidas que le robaron sus documentos personales. Según manifestó María Rodríguez, madre de la víctima, su hija a raíz de esa golpiza perdió el habla y quedó postrada en una cama.

La mujer duró tres meses internada en el hospital Razetti de Barcelona y luego le dieron de alta, pero la noche del lunes pereció en su residencia ubicada en Putucual, vía San diego, zona rural del municipio Sotillo, luego de sufrir una convulsión.

“Yo no coloqué la denuncia porque estaba esperando que ella reaccionara para que me dijera quien le había hecho eso. Ella venía de cobrar 5 mil bolívares de su trabajo como obrera en la Gobernación y se los robaron”, expresó la madre de la occisa.

Acotó que su hija deja huérfana a una niña, de 13 años de edad. Además que exige justicia por lo que le hicieron a la mayor de sus seis hijos.

Rodríguez agregó que no descarta que la actual esposa de la expareja de su hija sea la responsable de la muerte de Marilis, debido a que hace algún tiempo esa mujer supuestamente golpeó a un niño, de 9 años tan fuerte que lo mató, este menor era hijo de la ahora occisa con su ex marido.

María Alejandra Lunar