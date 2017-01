A los 50 años, Janet Jackson dio a luz a su primer hijo

Janet Jackson ya es mamá. La estrella de 50 años tuvo ayer a su primer hijo fruto de su relación con su esposo Wissam Al Mana, según confirmó un representante de la cantante a la revista People.

“Janet tuvo un parto sano, libre de estrés y descansa cómodamente. Por el momento no hay más detalles disponibles”, informaron desde la prensa de Janet, quien en 2012 se casó con Al Mana, de 41 años.

La noticia del embarazo se dio en mayo, cuando Janet decidió cancelar su tour mundial Unbreakable para dedicarse a su familia. “En esta segunda etapa, la gira ha sufrido unos cambios. Quería ser yo quien les contara que mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. (…) Por órdenes médicas tengo que descansar. Pero yo no me he olvidado de ustedes”, había informado en su momento la artista a través de un video.

Fuente: La Nación (Argentina).