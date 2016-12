Kilo de pollo triplica su precio en un mes

BARCELONA.- El presidente de la Asociación de Trabajadores del mercado municipal de Puerto La Cruz, Jorge Velásquez, reportó que el kilo de pollo presentó un aumento acelerado en las últimas cuatro semanas, en las que llegó hasta los 5 mil bolívares.

Debido a ese incremento, las ventas han estado disminuyendo. “Las ventas han bajado en 50% aproximadamente porque la gente no tiene efectivo y les parece que ese precio es muy alto”, dijo Velásquez.

Hace tan solo un mes, el kilo del mismo alimento se podía conseguir en cualquier establecimiento en 1.450 bolívares, por lo tanto, un pollo entero llegaba a costar alrededor de los 3 mil bolívares.

Con el nuevo valor por kilo, un pollo completo actualmente puede llegar a costar entre 9 mil y 10 mil bolívares. Por su parte, el comerciante del mercado bolivariano de Barcelona, Donny Maraguacara, aseguró que solo en una semana el ave dobló su costo.

“Yo lo tengo en 4 mil 500 bolívares, cuando hasta hace poco costaba menos de la mitad. Por eso la gente ya no lo está comprando mucho”, expresó el vendedor.

El comerciante asegura que gran parte de la poca salida del producto tiene que ver con las reducidas cantidades de efectivo que tienen los clientes y con las constantes fallas de los puntos de venta.

“La gente no tiene dinero y los puntos nunca sirven, por eso es que casi no hay ventas. La gente no quiere gastar los pocos billetes que tienen”, sentenció Maraguacara.

El precio de la gallina no se ha quedado atrás, pues cada kilo se ubica en 5 mil bolívares en la mayoría de los locales que la venden.

De esa forma, una gallina de peso promedio se encuentra cercana a los 20 mil bolívares, por lo que la elaboración de la tradicional ensalada navideña se hace imposible para muchas familias que no podrán incluirla en su cena típica

Por las nubes En el mismo mercado se puede constatar que el pollo no es el único alimento que elevó su precio con mucha rapidez.

El kilo de tomate se está vendiendo entre 3 mil y 4 mil bolívares, mientras que el pimentón lo comercian entre 2 mil y 3 mil bolívares. Este hecho ha generado quejas tanto en los consumidores, como en los vendedores, pues los primeros dicen no tener el poder adquisitivo para obtener los alimentos a esos precios, y los segundos afirman que ya no se venden los productos igual que antes.

Según el dueño de otro de los tarantines ubicados en el mercado bolivariano, Ramón Mata, aunque se trate de comida, la gente deja de comprar si el precio experimenta algún aumento.

Génesis Chacín