La huella de Freddie Mercury, 25 años después de su partida

Pese a su imponente presencia escénica, Freddie Mercury guardó hermetismo acerca de sus años de lucha contra el sida hasta un día antes de su muerte, el 24 de noviembre de 1991. La gran voz de Queen, el grupo británico más importante de todos los tiempos, se apagó pocas horas después de haber hecho pública la enfermedad de la que tenía conocimiento desde 1987.

“He procurado mantener oculta esta situación para proteger mi vida privada y la de quienes me rodean, pero ha llegado el momento de que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad, y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos cuantos luchan por combatir esta terrible enfermedad, para luchar contra ella”, rezaba el comunicado que dio a los medios el 23 de noviembre del mismo año en el que el álbum ‘Innuendo’, de la banda que regentaba, había empezado a marcar en el mundo un nuevo cuarto de hora en ventas.

Los videos derivados de esa última producción parecían esconder a Mercury. El nostálgico ‘The Days Of Our Lives’, en blanco y negro, lo mostraba en extremo delgado y muy maquillado. ‘Innuendo’ apelaba a imágenes de animación y escenas de shows retocadas que casi convertían la imagen del cantante en un dibujo.

‘Show Must Go On’ (El show debe continuar) era un mosaico de tomas de muchos otros videos anteriores de la banda fundada en 1970, con otras en las que el maquillaje en su intención de ocultar parecía revelar la enfermedad de la que se sospechaba a gritos, pero que Mercury no confirmaba.

Las letras de estas canciones cobraron un tono de testamento con el anuncio e inmediata muerte de Mercury. El vacío, como ocurre con las grandes celebridades, convirtió su casa de Kensington en lugar de peregrinación y su música siguió sonando y llegando a las nuevas generaciones.

Mercury, cuyo nombre era Farroukh Bulsara, había muerto en brazos de su último compañero sentimental, Jim Hutton, pero canciones como ‘Bohemian Rapsody’, un hito musical que data de 1975 (del álbum ‘A Night of The Opera’), ‘I Want To Break Free’ de 1984 (del álbum ‘The Works’) o ‘We Will Rock You’, en su voz continúan sonando, convertidos en clásicos del rock mundial.

