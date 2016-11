El Seniat dio al IVSS medicamentos que habían donado a Cáritas

Ayer el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria oficializó el estatus de “abandono legal” de la donación de medicamentos que proviene de Chile para los programas de ayuda humanitaria que organiza la fundación Cáritas de Venezuela y por eso decidió darle las medicinas al Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

El ente recaudador aseguró que el inventario estaba constituido por 525 cajas de medicinas y 92 cajas de suplementos alimenticios. El organismo alegó, a través de su cuenta de la red social de Twitter, que pasaron 30 días y no se presentó la documentación requerida.

“Una carga de 617 cajas de medicamentos, que arribó al Puerto de La Guaira el 23 de agosto de 2016, fue declarada en abandono legal. Esto de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Aduanas, una vez vencido el lapso de 30 días sin presentar la documentación. La carga, cuyo consignatario es Cáritas de Venezuela, está constituida por 525 cajas de medicinas y 92 cajas de suplementos alimenticios. Esta mercancía llegó sin ningún permiso, no cumple con los requeridos para la nacionalización, por lo que cayó en abandono legal. La aduana principal La Guaira procedió a efectuar el reconocimiento fiscal de esta mercancía, que posteriormente se adjudicó al IVSS”, escribió el Seniat a través de su cuenta @seniat_oficial, en cinco mensajes publicados este martes 22 de noviembre.

Janeth Márquez, directora de la fundación Cáritas, no tenía notificación oficial sobre el estatus de la encomienda ni quién la administraba. Hace tres días Cáritas de Venezuela denunció que el Ministerio de la Salud no hizo el trámite del papeleo para nacionalizar la mercancía. Márquez agregó que el miércoles en la Vicepresidencia de Economía les solicitaron un inventario de los medicamentos que se trajeron al país, por lo que no entienden la contrariedad de la medida que se tomó.

El cargamento de mercancía donada traía tratamientos para la piel, protectores gástricos, analgésico para calmar dolores, vitaminas y minerales para niños y medicamentos para tratar triglicéridos y colesterol altos. El Seniat asegura que arribó el 23 de agosto. La fundación no trajo medicinas de alto costo o de enfermedades crónicas, como los que suministra el IVSS, para evitar trámites más engorrosos en el país.

Márquez además había declarado que en la aduana se le solicitaba 7.000 euros a la empresa que mandó la encomienda para pagar el estacionamiento y resguardo del envío.

Enairo Urdaneta, venezolano que reside en Chile y coordina a la ONG Ven Mundo (Venezolanos en el Mundo), explicó a El Nacional recientemente que todo el envío es el resultado de entregas que han hecho connacionales preocupados por la grave crisis de medicinas y escasez de insumos que desde hace meses hay en Venezuela. La carga salió el 18 de julio de Chile y el contenedor llegó al puerto de La Guaira el 23 de agosto, luego de pasar por el puerto de Cartagena de Indias, Colombia.

Dato

Donaciones de medicinas para pacientes con hepatitis C y VIH también han tenido trabas para que entren al país. Desde hace un año las ONG han solicitado al gobierno que pida ayuda humanitaria para paliar el desabastecimiento y la crisis en el sector salud.

Fuente: El Nacional.