Deja su Porsche mal aparcado para irse a bailar y la Policía lo detona

Un joven parisino ha aprendido de manera algo brusca que es necesario respetar las reglas de estacionamiento después de que la Policía detonase el capó de su Porsche valorado en 150.000 euros cuando lo dejó aparcado en una parada de taxis, informa ‘The Telegraph’.

La noche del pasado jueves, Olivier, de 25 años, salió con intención de irse a bailar a una discoteca y se frustró al toparse con que no podía encontrar un sitio para aparcar libre. Entonces, decidió dejar su vehículo, un Porsche 911 Carrera S, con las luces de emergencia encendidas en un espacio reservado para taxis.

Más tarde, el joven decidió que había bebido demasiado como para conducir y se fue a casa en taxi. A la mañana siguiente, la Policía, que está alerta por posibles coches bomba tras los ataques terroristas en Francia en el último año, se topó con el Porsche y tras considerarlo sospechoso llamaron a los zapadores.

Los expertos en explosivos decidieron asegurarse de que el vehículo no contenía explosivos y colocaron una pequeña carga en el capó del auto y lo volaron. El propietario llegó a por su vehículo un poco más tarde.

“La Policía contactó con la empresa a la que le compré el coche, entonces me llamó y me explicó la situación. Me disculpé y dije que estaría allí de inmediato. Pero al parecer no lo tuvieron en cuenta, porque cuando llegué habían volado ya el capó“, ha declarado Olivier. El joven afirma que está considerando interponer una demanda contra la Policía.

Fuente: RT.