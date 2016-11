Facebook intenta reingresar a China luego de censura

Facebook desarrolló una herramienta que limita que publicaciones aparezcan en los muros de usuarios de ciertas zonas. Con este método de censura, la red social busca persuadir a China de permitirle su reingreso, según informó el diario The New York Times.

El software fue creado en secreto, según agregó el diario El Financiero. The New York Times precisó que este contó con el apoyo de Mark Zuckerberg, según declaraciones de trabajadores de la empresa.

Pese a la creación de esta herramienta que evita que ciertas publicaciones sean visibles en zonas geográficas determinadas, la portavoz de Facebook Arielle Aryah precisó que un reingreso a China está lejos de concretarse.

“Hemos dicho por largo tiempo que estamos interesados en China y estamos invirtiendo tiempo para entender y aprender más sobre el país”, dijo en un comunicado enviado a la agencia Reuters.

“Sin embargo, no hemos tomado una decisión sobre nuestra aproximación a China. Nuestra atención ahora está en ayudar a las empresas y desarrolladores chinos a expandirse a nuevos mercados fuera de China mediante el uso de nuestra plataforma de publicidad”, sentenció.

En marzo pasado, el zar de la propaganda de China, Liu Yunshan, dijo durante una reunión con el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, que esperaba que la red social pueda fortalecer los intercambios y entendimientos mutuos con las compañías de Internet de China, así lo informó la agencia Xinhua.

EL DATO

Facebook evitó hacer comentarios a The New York Times sobre la herramienta de censura. No existen indicios que esta haya sido ofrecida al gobierno Chino, que prohibió la red social en su territorio en julio de 2009 tras los disturbios de Urumqi.

Fuente: GDA.