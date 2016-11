El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo este martes que Venezuela tiene tiempo hasta el próximo diciembre para internalizar las normas del Mercosur, de lo contrario “quedaría en la misma situación que Bolivia, participando con voz y sin voto”.

Nin Novoa remarcó que si llegado el plazo límite de 1 de diciembre de 2016 Venezuela “no cumplió con la internalización de las normas mercosurianas se va a aplicar la convención de Viena, que establece el cumplimiento de tratados internacionales”.

Asimismo, señaló que “no se le aplicará a Venezuela ninguna norma propia del Mercosur”.

También recordó que Uruguay no se opuso al consenso entre los otros tres coordinadores de los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay) cuando decidieron que Venezuela no podría ejercer la presidencia pro tempore del bloque por no haber ratificado todos los acuerdos.

A través de una declaración conjunta, el Mercado Común del Sur (Mercosur) instó entonces a Venezuela a incorporar “cerca de 300 normas” para cumplir cabalmente con sus obligaciones como miembro pleno.

