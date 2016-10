Estas son las favoritas del Miss Venezuela 2016

Diego Montaldo, Orlando Suárez y Roland Carreño son periodistas con una fortaleza en común: su conocimiento en concursos de belleza, específicamente, en el Miss Venezuela. Estos expertos analizaron el grupo de chicas que este año participan en el evento y dieron su veredicto. Ellos consideran que Monagas, Keysi Sayago; Miranda, Rosangelica Piscitelli; Falcón, Tulia Alemán; Nueva Esparta, Diana Croce; y Lara, Elizabeth Sargo, son las jóvenes que tienen las mayores posibilidades de suceder, el próximo miércoles 5 de octubre, a Mariam Habach en el trono como la mujer más bella del país.

Cada uno esgrimió las razones que los hacen ver en esas mujeres potenciales reinas, pero Montaldo sumó a Vargas, Antonella Massaro; Zulia, Raymar Valbuena; Guárico, María Victoria D’ Ambrosio; Yaracuy, Reneta Bello; y Amazonas, Claret de Gouveia, a sus preferidas. Para él, las representantes de Bolívar, Melanie Bermúdez y Lara podrían ser los grandes batacazos de la noche final.

Monagas, la oradora

A juicio de Orlando Súarez, Keysi Sayago es una de las candidatas más completas “porque es glamorosa, tiene porte, belleza y me encanta que sea trigueña. Creo que todavía le falta pulir lo que es el desempeño frente a los medios, pero sus respuestas no son totalmente banales y, en términos generales, tiene buena oratoria. Me parece una chama bien preparada y consistente”. Diego Montaldo coincide con Suárez en que el don de la palabra es una de las grandes fortalezas de la morena. “Por la publicidad que se le ha hecho, yo siento que la ganadora es Monagas, además de que habla muy bien. El punto en contra que tiene son los dientes, que se los dejaron extremadamente altos, parece un castor. Yo se los limaría un poco”, asegura.

Nueva Esparta, la elegante

“Creo que Diana Croce es el glam en persona. Las fotografías que veo de ella me encantan, su pasarela me resulta increíble y creo que esa combinación de piel muy blanca con cabello negro la hacen ver frágil, pero bella y elegante al mismo tiempo”, opina Orlando Suárez. “La representante de Nueva Esparta es muy linda, pero le falta punch, que le inyecten carisma, energía, atributos físicos le sobran, pero le falta más desenvoltura. Le falta dejar de ser pueblo y ser más capitalina”, considera Montaldo.

Lara, porte de modelo

“El Miss Universo busca una mujer tipo modelo, que no sea una belleza de los años 50, del star system hollywoodense, ni que se parezca a María Félix sino que sea una mujer bella, fresca, natural que no esté tan armada, tan montada. Osmel tiene el trabajo después de quitarle ese poco de máscaras que le montan encima a esas niñas para volverlas a poner normales”, señala categórico Roland Carreño. “Creo que las niñas de los estados Lara, Nueva Esparta, Monagas, Miranda y Vargas funcionan bien para eso”, subraya el periodista.

Miranda, guapa y desenvuelta

“Rosangelica Piscitelli es una chica llamativa con muchísima seguridad y bella. Eso no se puede discutir. Tiene background. El haber hecho una serie de televisión le da un desempeño frente a las cámaras que se refuerza con su actitud y altivez”, destaca Orlando Suárez. Y aunque la incluye entre sus cinco favoritas para ganar el Miss Venezuela, Diego Montaldo va más allá. “La belleza de Miranda es la armonía de las formas porque bella no es, lo que sí es muy desenvuelta. ¿Que si hizo una serie? Perfecto, quizás eso le da una ventaja, pero de resto todas deberían ser juzgadas en igualdad de condiciones. Tiene nueva imagen, antes era castaña, ya no, pero igual tiene la cara sumamente larga. Su voz es nasalizada, parece la hija perdida de Dessideria D’Caro”.

“Me parece una mujer impactante, cuya estampa podría funcionar bien en el exterior y aunque no la han promocionado mucho creo que es una candidata muy completa”, afirma Diego Montaldo. Orlando Suárez coincide. “Esa mezcla de ojos verdes, piel canela y cabello negro me encanta y creo que podría llamar mucho la atención en concursos internacionales. Lo único es que tiene que trabajar muchísimo la oratoria porque cuando abre la boca se le nota que viene de un pueblo y eso hay que trabajarlo”.

