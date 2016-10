Tomás Guanipa: El Plan 1.356 moverá a toda Venezuela por el 20%

El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa en su tercer día de gira por el estado Táchira destacó que el despliegue unitario del Plan 1356 a lo largo de todo el territorio nacional permitirá organizar y movilizar a los 8 millones de venezolanos que esperan para participar en el proceso de recolección del 20% de las firmas que se realizará del 26 al 28 de octubre.

“Con el Plan 1356 por el 20% vamos a movilizar a todos el país, a lo largo y ancho de la geografía nacional estaremos reafirmando la decisión de un pueblo que quiere cambiar y que va a superar todos los obstáculos que imponga Tibisay Lucena y sus cómplices en el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como las barreras y presiones que trate de poner el peor presidente de la historia de Venezuela, Nicolás Maduro”, expresó Guanipa.

El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital explicó que el Plan 1356 por el 20% tiene como objetivo organizar y movilizar a los venezolanos que quieran revocar al presidente Nicolás Maduro, con la finalidad de que estén preparador “para superar los nuevos obstáculos que pondrán los revocados y listos para derrotar nuevamente a las rectoras del CNE”.

Indicó que no va a permitir que las rectoras del CNE “sigan violando la Constitución nacional”.

“Los ciudadanos no podemos perder de vista que este gobierno y el CNE están de espaldas al pueblo. Las rectoras que deberían propiciar la participación popular están haciendo hasta lo imposible para negarnos el derecho a revocar a un Presidente que ya no tiene el apoyo de nadie, sólo de sus cómplices que siguen llenando sus bolsillos mientras el pueblo pasa hambre y no encuentra medicinas”, reiteró Tomás Guanipa durante una visita a la ciudad de San Cristóbal.

Por otra parte, el dirigente nacional de Primero Justicia rechazó además los hechos de violencias propiciados por el Gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora para impedir su visita al sector El Piñal durante la tarde- noche del pasado viernes.

“Anoche los violentos enviados por el Gobernador trataron de impedir que acompañáramos a los vecinos y habitantes de El Piñal, no lo lograron, nosotros estamos comprometidos con los venezolanos, con los tachirenses y vamos a superar todos los obstáculos para seguir llevando el mensaje del Cambio, de la Unidad y de la inclusión para una Venezuela de futuro y progreso para todos”, sentenció Tomás Guanipa.