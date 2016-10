Ramos Allup: Estamos dispuestos a dialogar con participación del Vaticano

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, reiteró que la oposición está dispuesta a dialogar con el Gobierno, siempre y cuando se garantice la participación del Vaticano.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero no lo haremos con una pistola puesta en la cabeza, ni vamos a aceptar el diálogo en un momento en el cual el Gobierno se quiere escapar del veredicto popular”.

En ese sentido, aclaró que el objetivo principal de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es lograr la realización del referendo revocatorio este mismo año.

“Cualquier evento que tienda a desviar la atención de ese propósito fundamental, o a enfriar o a arrojar alguna posibilidad de duda, yo me niego rotundamente a eso”, sentenció.

En una entrevista concedida al diario Panorama, el parlamentario señaló que al menos 10 dirigentes de la oposición se encuentran en campaña.

“Lo que pasa es que yo no soy hipócrita y digo las cosas pa’ que no me adivinen. En campaña andamos los que lo decimos y los que no lo dicen. Yo estoy en campaña por el revocatorio, pero estoy en campaña para todo lo demás porque lo he estado toda mi vida”.

Por otra parte, manifestó que los candidatos a una posible elección de gobernadores serán escogidos en un proceso de primarias, porque así fue acordado por la coalición opositora.

Fuente: EL PAÍS