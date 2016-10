Maduro anuncia cambios en su tren ministerial

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado la reorganización de su Gobierno “para dar la batalla”. En este sentido reincorporó a cuatro mujeres y un hombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que estaban cumpliendo funciones en algunos estados del país.

Maduro dijo que el ministerio para el Despacho de la Presidencia estará a cargo nuevamente de la almiranta en jefa Carmen Meléndez; en el ministerio de Comunicación e Información vuelve el periodista Ernesto Villegas en sustitución de Luis José Marcano, quien según dijo Maduro estará a cargo de nuevas responsabilidades.

En el ministerio de la Mujer estará la gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías; mientras que en el ministerio de Comunas y pueblos indígenas estará Aloha Nuñez quien actualmente ocupaba el cargo de diputada en la Asamblea Nacional (AN).

“Que van a hacer ustedes en esa Asamblea si se disolvió, véngase para acá, para el centro de la batalla”, expresó el dignatario.

Asimismo exhortó a los ministros a que “no le acepten fallas a nadie carajo, que nadie venga a decir que no pueden, no señor, aquí no se aceptan excusas porque si es por eso entonces yo también puede decir: Ay es que por la guerra económica tengo que parar las misiones”.

El dignatario hizo el anuncio durante un acto en homenaje al segundo aniversario de la muerte del diputado oficialista, Robert Serra.

Globovisión