Avelino Romero estrenó videolyric de su nuevo tema

El cantante marabino Avelino Romero, siempre en búsqueda de

presentar nuevos proyectos, estrenó el pasado jueves el videolyric de su nueva canción titulada “Y solo un frío en mí quedó”, segundo tema promocional de lo que será su disco de salsa “Nací para quererte”, el cual se encuentra en proceso de producción.

Este tema, compuesto por Romero y producido por Roberto Moreno “El Lobo”, evoca una historia en la que a una persona le rompen el corazón. “Es una canción de despecho, en la que le reclamo a esa persona que amaba por haberme dejado”, narra

el cantautor.

Aunque Romero tiene una larga trayectoria musical, siempre está tratando de presentarle un producto nuevo al público, por eso explica que tiene muchos proyectos ambiciosos que desea llevar acabo. “Afortunadamente he logrado concretar muchas de las metas que me he planteado, he compartido escenario con artistas de la talla de Gilberto Santa Rosa o Luis Enrique y eso me ha hecho sentir gran satisfacción”, comenta el artista, quien a

su vez afirma que una de las últimas ideas que se ha planteado es grabar un video concierto en el fortín de la Magdalena, ubicado en la ciudad de Lechería.

De igual forma, Romero constantemente se encuentra dando presentaciones en diferentes locales nocturnos del estado Anzoátegui, como también en otros estados.

María Eugenia Natera