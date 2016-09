Primeras fotos de Janet Jackson embarazada a los 50 años

La estrella de pop Janet Jackson hace unos meses suspendió su gira por encontrarse en estado de gestación de su primer hijo. En YouTube, el portal de noticias ET Canada compartió las primeras fotos de su avanzado embarazo.

Tal como se aprecia en la reproducción de YouTube, la hermana menor de Michael Jackson fue captada por un fotógrafo al salir de una tienda en Londres, ciudad en donde vive junto a su esposo, el empresario Wissam Al Mana.



En el video de YouTube se observa que la cantante Janet Jackson camina con ropa deportiva y ancha al salir del establecimiento.

Janet Jackson llevaba un tiempo intentando quedar embarazada y al lograrlo decidió compartir su felicidad, y seguir las indicaciones del médico, las cuales le prohibían continuar con su gira.

“La gira ha sufrido unos cambios. Quería ser yo quien les contara que mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. Motivo por el que he tenido que retrasar la gira. Espero que puedan entender que es importante que haga esto ahora. Por órdenes médicas tengo que descansar. Pero yo no me he olvidado de ustedes”, añadió en un video.

El Nacional