Las primeras fotos de los protagonistas de La bella y la bestia

La bella y la bestia de Disney, una de las películas más esperadas del 2017, ha revelado en internet nuevas imágenes de los personajes, interpretados por Emma Watson y Dan Stevens.

En una de las fotos, filtrada por la web “Stitch Kingdom”, la actriz Emma Watson aparece con un vestido azul y blanco, así como el cabello recogido en un moño.

En la segunda imagen ella tiene un vestido amarillo y la acompaña Dan Stevens, quien está transformado en la bestia: un ser de pelaje marrón y cuernos, vestido en traje azul. Esta última imagen recrea una de las escenas más icónicas de la cinta original.

Cuando apareció en 1991, la versión animada de “La bella y la bestia” recibió aclamación general. Fue nominada al Oscar en seis categorías, incluyendo Mejor Película. Ganó las estatuillas de Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora.

En 2015, Emma Watson contó a Total Film que el rol requirió que cante. “Nunca he tenido que hacer eso antes en una película, y creo que la gente estará interesada en verme hacer algo como eso”, reveló.

New Beauty and the Beast images pic.twitter.com/rqE1GaHtdh

— Film Feed (@FiImFeed) 30 de septiembre de 2016