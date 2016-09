La tormenta tropical Matthew sigue su inusual ruta por el Caribe frente a Venezuela

La tormenta tropical Matthew giraba el jueves de madrugada hacia el oeste en aguas abiertas del Caribe, tras golpear islas en la entrada sur del mar con fuertes vientos y lluvias.

Matthew tomó una ruta sureña poco habitual, pasando por una zona que sufre relativamente pocas tormentas tropicales, en comparación con el resto de la región. Se emitió una alerta por tormenta tropical en las islas de St. Vincent y Grenadine. Se emitieron advertencias por tormenta tropical en las islas de Aruba, Bonaire y Curaçao, frente a la costa norte de Venezuela.

Los vientos del sistema se extendían 295 kilómetros (185 millas), aunque no se esperaba que Matthew planteara una amenaza grave para tierra en los próximos días, en los que ganará fuerza en su ruta hacia el oeste. Las previsiones apuntaban a que el meteoro se convierta en huracán para el jueves por la noche y a lo largo del fin de semana vire al norte y ponga rumbo a Jamaica, Cuba y Haití.

La tormenta tenía vientos sostenidos máximos de unos 100 kilómetros por hora (65 millas por hora) con rachas más rápidas, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En Martinica se registró una ráfaga de 143 kph (89 mph).

Matthew cruzó por las islas más meridionales de las Antillas Menores el miércoles, dejando fuertes lluvias y causando algunos daños por el viento. No hubo reportes inmediatos de daños o lesiones en una jornada en la que los negocios, los aeropuertos, las escuelas y las oficinas gubernamentales permanecieron cerrados en toda el área.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, dijo a los habitantes de la isla, donde algunas tormentas tropicales han sido letales en el pasado, que se mantuvieran bajo techo luego de que las intensas lluvias provocaron algunas inundaciones.

“Queremos recomendarle a la gente que permanezca en su casa lo más posible de forma que no quede expuesta a posibles riesgos allá afuera. Que todo el mundo esté seguro y oremos todos para que haya mejores condiciones climatológicas”, afirmó Skerrit.

Muchos árboles fueron derribados en la isla de Barbados y hubo apagones aislados, de acuerdo con su Centro Nacional de Operaciones de Emergencia.

En San Vicente, unas 90 personas que vivían en zonas bajas fueron trasladadas a albergues de emergencia ante la previsión de inundaciones, señaló la Organización Nacional de Manejo de Emergencias.