Henry Ramos Allup afirma que no teme ser denunciado por canciller

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró este miércoles que no teme a las acciones judiciales que la canciller, Delcy Rodríguez, podría emprender en su contra por supuestamente pedir a EEUU la intervención al país.

Asimismo, señaló que seguirá denunciando al Gobierno en organismos internacionales.

“Vamos a seguir con nuestras denuncias, a nosotros no nos van a intimidar ni a inhibir ni en la defensa del revocatorio ni en la denuncia del peor Gobierno que hemos tenido en nuestra historia republicana y lo vamos a hacer en todos los ámbitos, nacional e internacionalmente”.

Vale reseñar que la canciller dijo que introduciría una acción ante la Fiscalía en contra del presidente de la Asamblea Nacional (AN) por “vilipendio” y por pedir a Estados Unidos la “intervención” de Venezuela.

“Como jefa de la diplomacia de Venezuela me dirigiré a la Fiscalía de la República a interponer una acción, no solamente por su vilipendio, no, sino porque usted en el fondo lo que está defendiendo es la entrega de nuestro país”.