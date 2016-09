Brad Pitt ingresará por 90 días a un plan de rehabilitación

Hace unos días, Angelina Jolie comenzó los trámites de divorcio con Brad Pitt por diferencias irreconciliables; algunos aseguran que se separan porque a la actriz no le gustaba cómo él criaba a sus hijos y otros por las presuntas adicciones del actor. Sin embargo, ahora salió a la luz que el galán entraría a rehabilitación por su ex esposa.

De acuerdo a varios medios norteamericanos, el protagonista de El Club de La Pelea buscará ayuda profesional para poder resolver sus problemas y así arreglar las cosas con la ganadora del Oscar, quien en un inicio destacó que permitiría que el rubio tuviera contacto con sus hijos, pero ahora impedirá a toda costa que conviva con ellos.

Angelina Jolie destacó que mientras Brad Pitt no controle sus ataques de ira y no acabe con sus adicciones, no dejará que tenga contacto con sus hijos; por lo que un allegado al actor destacó que el ex esposo de Jennifer Aniston ingresará a un programa de 90 días sobrio para poder ganar esa batalla en contra de la madre de sus hijos.

Y es que otra fuente indicó que la artista está haciendo lo imposible para evitar que Brad vea a sus pequeños; por lo que ya se mudó de la mansión que compartían en Malibú y bloqueó el número telefónico de Pitt, quien ha tratado de contactar a sus hijos mediante llamadas y mensajes, sin tener éxito alguno.

Fuente: Últimas Noticias.