Reportaron producción “0”

En el Complejo Agroindustrial “José Inácio de Abreu e Lima”, cuya extensión cubre al menos cuatro municipios del eje centro y sur del estado Anzoátegui, mantiene su producción en cero, de acuerdo a lo informado este lunes por Luis Bravo, quien es miembro del Consejo de Trabajadores de la planta.

Explicó que la operatividad se mantiene paralizada, debido a que supuestamente desde inicios de año la directiva del lugar ha promovido el retiro y traslado de las máquinas procesadoras hacia empresas y cooperativas privadas de la zona, para que sean estas las que cubran la producción de los cereales, en específico de la soya y el maíz.

Indicó Bravo que eran 200 máquinas las pertenecientes al Complejo Agroindustrial y hoy en día solo quedan cinco unidades, las cuales asegura están “desmanteladas”.

Manifestó que en la planta se cuentan solo 10 pivotes de un conjunto de 70 que habían a inicios de año, y enfatizó que este resultado se debe a los constantes robos de los que es blanco el Complejo.

“Se han robado los motores, el cableado y múltiples piezas, lo peor, es que lo que han dejado así y no toman medidas en el asunto”, dijo.

Otro de los reportes ofrecidos por el trabajador fue la presunta contaminación de 10 silos, al término que asevera que la cosecha allí almacenada, estipulada en más de 50 mil kilogramos de maíz blanco, se perdió.

“Cómo no se va a perder si desde hace más de nueve meses no se le hace ningún tipo de mantenimiento y de toda esa situación está al tanto la presidencia y directiva de la planta”, indicó.

Ana Vásquez

redaccion@metropolitano.net.ve