Violencia en Charlotte tras muerte de afroamericano a manos de la policía

Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.- Autoridades emplearon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, una docena de agentes resultaron heridos y una autopista quedó cortada al tráfico en la madrugada durante protestas en Charlotte, Carolina del Norte, en la madrugada del miércoles por el asesinato de un hombre negro a manos de la policía, que dijo que iba armado y suponía una amenaza.

La protesta comenzó el martes después de que Keith Lamont Scott, un afroamericano de 43 años, fuese abatido por un policía también negro en un complejo de apartamentos en el noreste de la ciudad. Los disturbios continuaron hasta las primeras horas del miércoles cuando, según imágenes de televisión, docenas de desconformes que cortaban la Interestatal 85 aparentemente saquearon camiones pequeños y prendieron fuego a sus cargas sobre la vía, destacó AP.

Ni la patrulla de carreteras del estado ni la policía de Charlotte pudo ser contactada de inmediato para realizar comentarios. El cibersitio del Departamento de Transporte de Carolina del Norte señala que un tramo de la autopista próximo a UNC Charlotte está cerrado en ambas direcciones por actividad policial.

Antes en la noche, un grupo más grande de manifestantes se congregó cerca del lugar de la balacera. El departamento de policía de Charlotte-Mecklenburg tuiteó que los manifestantes destrozaron carros policiales y que aproximadamente 12 policías resultaron heridos, incluyendo uno que fue alcanzado en la cara por una piedra. Fotografías e imágenes de televisión mostraron a agentes disparando gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Algunos de los policías vestían equipos antimotines.

Las protestas en Charlotte se produjeron horas después de otra concentración en Tulsa, Oklahoma, por el asesinato allí de un afroamericano desarmado, también a manos de la policía.

La policía de Charlotte acudió al complejo de apartamentos alrededor de las 4:00 pm del martes buscando a un sospechoso con una orden pendiente cuando vieron al hombre -que no era la persona a la que buscaban- dentro de un auto, señaló el vocero del departamento, Keith Trietley, en un comunicado.

Los agentes vieron al hombre salir del coche con una pistola y luego dar marcha atrás, apuntó Trietley. Cuando se acercaron a él, volvió a salir del automóvil con el arma. En ese momento, los policías temieron que el hombre fuese una amenaza y al menos uno de ellos le disparó, explicó. Scott fue trasladado al Carolinas Medical Center, donde fue declarado muerto.

Brentley Vinson, el agente que disparó a Scott, está de baja administrativa. Este es el proceso estándar en estos casos. Vinson llevaba dos años trabajando en el departamento.

Detectives recuperaron el arma en el lugar de la balacera y estaban interrogando a testigos, apuntó Trietley.

La policía bloqueó el acceso a la zona, que está a un kilómetro (milla) del campus de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, cuando los manifestantes se congregaron allí tras el incidente.

Un video de la televisora WCCB-TV en Charlotte mostró a policías vestidos con equipos antimotines desplegados en una calle de dos carriles, enfrentando a manifestantes ante el complejo de apartamentos ya avanzada la noche.

Algunos manifestantes coreaban “Black lives matter” (“Las vidas de los negros importan”), y “¡Manos arriba, no dispare!”. Una persona portaba un cartel con el lema “Dejen de matarnos”.

Otras imágenes mostraron a los participantes en la protesta rodeando un vehículo policial tras romperle los vidrios. Antes, una grúa retiró otra patrulla de la zona que, según medios locales, tenía daños en la parte trasera.

Un equipo de una televisora tuvo que irse del lugar luego de que manifestantes comenzasen a apedrear su furgoneta, que estaba aparcada cerca del complejo de departamentos donde se produjo la balacera.

La alcaldesa de Charlotte, Jennifer Roberts, pidió calma y tuiteó que “la comunidad merece respuestas”.

En Tulsa, cientos de personas se manifestaron en el exterior de la comisaría de policía pidiendo el cese de la agente Betty Shelby, quien abatió a Terence Crutcher, de 40 años, el pasado viernes durante una confrontación en el medio de una carretera que fue filmada por la cámara de un auto patrulla y un helicóptero.

El abogador de Shelby dijo que Crutcher no seguía las órdenes de la policía y que su defendida estaba preocupada porque no dejaba de tocarse el bolsillo como si llevara un arma. Un abogado que representa a la familia del fallecido señaló que este no cometió ningún delito y no le dio a los agentes ningún motivo para dispararle.

Autoridades locales y federales investigan el incidente.

El comunicado oficial señala que la policía estaba haciendo un registro en el barrio en busca de un sospechoso cuando Scott salió de un automóvil con un arma. Al acercarse los agentes, volvió a meterse pero salió de nuevo con el arma, según el informe que cita el Charlotte Observer.

Scott “representaba una amenaza inminente para los agentes, que dispararon su arma contra el sujeto”, señaló la policía. El hombre fue llevado al hospital, donde murió.

En un video grabado al parecer por la hija de Scott, una mujer dice en cambio que no iba armado y que estaba leyendo un libro en su coche mientras esperaba para ir a recoger a sus hijos.

En numerosas partes de Estados Unidos ha habido protestas por el uso desproporcionado de la violencia que se percibe existe por parte de la policía contra la comunidad negra.

El lunes se conoció un video en el que se ve a una mujer policía disparando a un hombre desarmado. La semana pasada, otro agente de Columbus mató a un menor de 13 años que al parecer tenía una pistola de perdigones que parecía un arma de la policía.

Con información de AP