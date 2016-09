Rodrigo Cabezas: Standard & Poor’s no dice la verdad cuando califica a Pdvsa

El economista y profesor universitario, Rodrigo Cabezas, repudió las declaraciones de la calificadora Standard & Poor’s, por no decir la verdad cuando califica a Venezuela.

Nuestra industria petrolera ha procedido a realizar una operación de refinanciamiento de su deuda externa mediante la modalidad de canje de títulos a vencerse en 2016 y 2017, por otro con amortización final en 2020. PDVSA ha dejado claro que el canje es absolutamente voluntario, es decir que respetará a aquellos acreedores que no acepten las condiciones ofrecidas. El objetivo principal de la estatal petrolera es aliviar pagos externos de 2016 al 2019, facilitando con ello la viabilidad financiera y operativa de la empresa.

PDVSA será prácticamente la única petrolera a nivel mundial que reperfilará sus compromisos en divisas en los próximos tres años. Esta operación financiera era esperada por el mercado en un contexto caída pronunciada de los precios petroleros a nivel global y la necesidad de flujo de caja de la industria. Es una decisión de alto interés de la nación y no de un gobierno o partido político en particular. ¿Puede molestar a alguien que nuestra industria petrolera recurra a un mecanismo financiero convencional para mejorar su gestión en los próximos tres o cuatro años?

Por ello es que denunciamos que las calificadoras de riesgo norteamericanas, particularmente la Standard and Poor´s, utiliza prácticas políticas y no técnicas para intentar descalificar a PDVSA, por lo cual no es imparcial y sus predicciones son nefastas.

Es insostenible que S&P rebaje la calificación a PDVSA, prácticamente a riego de impago, cuando realiza un canje voluntario y anuncia su disposición de pagar a quienes no se acojan a él. La lógica de S&P con PDVSA es absurda e interesada, si no hace el canje incumple, si lo hace incumple.

Debe resaltarse que la industria ha cumplido rigurosamente con sus tenedores de deuda durante todos estos años. Es obvio que estamos frente a un mercado opaco, nada transparente. Tras de esta actitud están las manipulaciones financieras para obtener ventajas de recompras de títulos a la baja.

La norteamericana S&P vulnera su propia “declaración de la política” del 15 de mayo de 2014, al realizar prácticas inequitativas, coercitivas y abusivas, así como no ofrecer una calificación crediticia de calidad, con información insuficiente.

El mercado financiero debe ver con relatividad las opiniones de estas agencias de “rating” que continúan comportándose como oráculos financieros a pesar de su estruendoso fracaso y debilidad ética en la crisis financiera mundial de 2008.

Estamos obligados a recordar que Standard and poor´s tenía a LEHMAN BROTHERS con calificación tripe A, sin perspectiva negativa alguna, en septiembre de 2008, en el preciso momento en qué se declaraba en quiebra. Conocido es que a las Hipotecas Sub prime (“basura”) en los Estados Unidos de Norteamérica les dieron la máxima calificación crediticia: “probabilidad de impago cero” para terminar siendo una gran estafa que hizo estallar la burbuja inmobiliaria en ese país.

Solicitamos a S&P que en atención a su declaración de principios corrija este error en relación a PDVSA.

Más allá de la confrontación y polarización política los venezolanos y venezolanas apostamos por el éxito de nuestra estatal petrolera, su destino operativo y financiero es un tema que nos involucra positivamente a todos.

Caracas, 21 de septiembre de 2016

