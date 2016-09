¿Por qué a los recién nacidos se les da una nalgada?

El primer llanto del recién nacido es la forma de expresión que utiliza para estrenarse en la vida, aunque no todos los bebés lloran en el momento del parto.

La nalgada del recién nacido, a veces se tiene la errónea sensación de que el parto no ha concluido si el niño no ha llorado, pero no todos los bebés lo hacen a pesar de estar perfectamente sanos, reseña el portal web de bebesymas.

Antiguamente, si el bebé no lloraba se le daba una nalgada, un golpe en la espalda, se le colgaba de los pies o se le daba un pellizco. Se consideraba que el parto había acabado con éxito recién cuando se oía el primer llanto del bebé.

Afortunadamente, en la actualidad aquellas prácticas ya no se realizan. Cuando el niño no llora de forma inmediata no significa que no haya nacido sano. Algunos bebés se encuentran exhaustos por el parto, pero si tiene buen color, respira bien y se mueve no hay por qué alarmarse.

Fuente: VTV.