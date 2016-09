Nicolas Sarkozy se enfrentará en las primarias a siete rivales

El partido conservador francés Los Republicanos aprobó este lunes las candidaturas de siete aspirantes que se medirán con el ex presidente Nicolas Sarkozy en las primarias del partido con miras a las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2017.

El ex primer ministro Alain Juppé es considerado como el principal contrincante de Sarkozy, aunque su índice de aprobación ha bajado en las últimas encuestas, informó DPA.

Entre los precandidatos figuran también el ex primer ministro François Fillon y el expresidente del partido Jean-François Copé. Un octavo aspirante no fue aceptado por no haber reunido el número suficiente de apoyos.

Las primarias de Los Republicanos se llevarán a cabo en dos rondas, el 20 y el 27 de noviembre. El Partido Socialista también elegirá a su candidato en unas primarias. El presidente François Hollande ha anunciado que esperará hasta fin de año para decidir si volverá a presentar su candidatura.

Sarkozy inició hoy su campaña con una visita a la ciudad de Calais, en el norte del país, centrada en el tema de la migración.

El dirigente conservador no tenía previsto visitar la denominada “Jungla de Calais”, un campamento ilegal de migrantes y refugiados que pretenden cruzar al Reino Unido. El aspirante presidencial dijo al periódico “Le Monde” que no quería visitar el campamento porque este debe desaparecer.

El líder político ha criticado los planes del Gobierno del presidente François Hollande de reubicar a los migrantes a lo largo y ancho de Francia.

Sarkozy desató a principios de la semana una polémica al afirmar que todos los migrantes deben asimilar la cultura francesa porque “cuando uno se convierte en francés, sus antecesores son los galos”, el pueblo que habitaba una gran parte de la Francia actual durante la época romana.

La migración es un tema que ha adquirido una gran importancia en las últimas semanas con vistas a las primarias de Los Republicanos.

Con información El Universal