Funerarias sin escapatoria

Las funerarias del estado Anzoátegui no tienen escapatoria. Desde que la contraloría sanitaria le dio el ultimátum de ponerse a derecho porque serían sancionadas o multadas con aproximadamente 2 mil 500 UT, solo cuatro de la zona norte han acatado el llamado.

Así lo manifestó el coordinador del órgano, Renny Valdez, quien precisó que algunas de ellas son la Corazón de Jesús, Gran Familia y Memoriales, entre otras.

Comentó que solo le quedan ocho días para que los locales fúnebres vayan a sacar el permiso sanitario. Comentó que solo tienen censadas 15 funerarias.

“Luego de que pase el lapso de 15 días que le dimos, desplegaremos un operativo y si no acataron con la orden, no tendremos piedad en cerrarlas”, destacó.

Comentó que las mismas tienen que tener un espacio adecuado para preparar a los difuntos o aliarse con las funerarias que sí lo tienen para realizar el trabajo, pues en las morgues ya no se podrán hacer. Indicó que solo cuatro cuentan con este lugar.

Pagarán entierros

El administrador de los tres cementerios del municipio Sotillo, Gregory Núñez, informó que dentro de un mes arrancará el cobro de 25 Unidades Tributarias (UT) por cada sepulcro que realicen las funerarias en los camposantos.

Núñez informó que para esta semana aprobarán la ordenanza en el Concejo Municipal, para que en un mes inicie la cancelación de este servicio.

Puntualizó que en la jurisdicción funcionan 10 funerarias, pero la medida será para las que realicen entierros en la ciudad porteña.

Victoria Anchieta / Luis Yépez