El Atlético echa la Correa al Barça

Los dos puntos que se escaparon del Camp Nou ante el Atlético quizá fueron lo menos preocupante en Can Barça durante el choque frente a los colchoneros. Las manos de Messi en el pubis y su gesto de preocupación encendieron las alarmas de toda la grada culé, que sintió el dolor igual que su estrella. No se pasó del empate en la Ciudad Condal y viendo las armas con las que jugó cada equipo, quizá no fuera tan extraño.

Viendo el recital de fútbol que el Barcelona ofreció durante la primera mitad, pocos esperaban los acontecimientos posteriores. Los azulgrana monopolizaron el balón, encerraron al Atlético de Madrid en su área y no dejaron respirar a un conjunto de Simeone que sólo respiró cuando regresó a los vestuarios.

Las recuperaciones culés se producían casi en la frontal del área rival, Piqué era casi un mediocentro más viendo que el rival no cruzaba la divisoria y las bandas con Jordi Alba y Sergi Roberto eran auténticos puñales. El Camp Nou disfrutaba y el Atlético no sabía por dónde le soplaba el aire.

Así, era cuestión de tiempo que llegara el tanto local. Jugada ensayada con Iniesta como creador yRakitic de protagonista para estrenar el marcador. Si por abajo Messi se encontraba hasta a seis jugadores antes de poder encadenar infinitas paredes, fue por arriba por donde se coció el gol azulgrana. Era la especialidad de los rojiblancos, pero no pudieron con un perfecto centro de Iniestaal corazón del área que Rakitic cabeceó al fondo de la red. El croata, libre de marca gracias a la mirada de Savic, no perdonó.

Se volvió al verde los vestuarios entre bromas y en sólo unos minutos, todo cambió. PrimeroBusquets se marchó del verde con molestias que acarreaba de antes del partido y después, Messise echó la mano al pubis, deambuló por el campo hasta que fue sustituido por Arda entre una gran ovación y Correa, sin el argentino en el verde, aprovechó el error primero de Piqué y el deMascherano después. El jefecito se resbaló en el momento clave, no supo cerrar al atacante rojiblanco y permitió que se quedara solo ante un Ter Stegen que vio como el chut del colchonero terminaba en el fondo de la red tras tocar en el poste derecho. Nuevo mazazo para los culés en una de las pocas llegadas de los visitantes.

Sin La Pulga en el verde y con el golpe del gol encajado, la velocidad del juego local bajó claramente. La posesión seguía siendo azulgrana, pero los espacios no se generaban con facilidad y las ayuadas defensivas del Atlético eran suficientes para que Luis Suárez o Neymar sólo pudieran ver a Oblakdesde lejos.

Jordi Alba todavía tuvo una ocasión tras una jugada que inició Arda y en la que Filipe Luis terminó derribando a su ex compañero, pero el lateral estaba más pendiente en pedir la amarilla para el brasileño cuando el árbitro había dado la ley de la ventaja que en superar a Oblak en el mano mano.

Así, ni Barcelona ni Atlético pudieron aprovechar el tropiezo del Real Madrid, aunque viendo la enfermería azulgrana, igual no hay tiempo para mirar a los rivales en la Ciudad Condal.

