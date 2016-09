Denuncian que el transporte de carga en la frontera no cumple con las normas

A juicio del concejal del municipio Bolívar del estado Táchira, Carlos Chacón, el tránsito de vehículos de carga pesada a través del los puentes internacionales no cumple con los protocolos de nacionalización.

El edil señaló que, aunque fue suspendido el paso de carga pesada previsto a partir de este martes, no existe pronunciamiento oficial por parte de autoridades de Colombia ni Venezuela.

Chacón denunció que debido a que las aduanas se mantienen inoperativas, no se cumplirá con los protocolos de tránsito internacional, por lo que no se generará ningún tipo de ingreso al fisco nacional.

“Se constituyen tres delitos. El primero, al no haber el protocolo legales de nacionalización de la mercancía, tenemos el delito de contrabando. Por otra parte, no existe facturación de compra ni de venta y allí se constituye el delito de evasión fiscal, que va contra el fisco nacional; y hay un tercer delito que por no haber facturas tampoco hay una matriz de costo y pueden vender a un precio irracional, como lo están haciendo en la ciudad de San Cristóbal”.

Por otra parte, denunció que más de 10 mil puestos de trabajo se han visto afectados durante el año que han permanecido cerrados los agentes aduanales.