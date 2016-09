Yulimar Rojas recibió reconocimiento de PDVSA Refinación Oriente

La Gerencia General de PDVSA Refinación Oriente organizó una tertulia y reconocimiento por la destacada participación en los Juegos Olímpicos Rio 2016 de la integrante de la Generación de Oro venezolana, Yulimar Rojas, al ganar la presea de plata con un salto triple de 14 metros y 98 centímetros.

En el Teatro Dr. Carlos Escarrá trabajadores y trabajadoras del circuito refinador acompañaron al gerente general de PDVSA Refinación Oriente, Diego Astudillo, a entregar el presente. Astudillo dedicó unas palabras de gratitud para recordarles a los asistentes que “Petróleos de Venezuela no sólo es explorar, producir y refinar crudos y productos; también es cultura, deporte, salud, educación, entre otras responsabilidades”, expresó.

Hizo un llamado a todos los presentes a que “juntos tomemos conciencia y ejemplo de la energía, dedicación, lucha, constancia, amor y ética que tiene esta admirable mujer de tan solo 20 años de edad en su disciplina deportiva y llevarlo a cada labor que ejerzan dentro de la industria petrolera”.

Yulimar Rojas agradeció la oportunidad y realizó el paso característico que la distingue de las demás atletas antes de cada salto. Aclaró que “desde que llegué me preguntan por qué lo hago, qué si es un paso de salsa que me gusta hacer, pero no, con eso busco mantener la concentración en el objetivo final”.

Compartió anécdotas de su niñez y de su estadía en Rio 2016. Recordó con orgullo los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a la gloria deportiva que tiene en las manos ahora. Sin embargo, “seguiré luchando por mantener mi carrera y el nombre de mi país en alto y espero traerles otra medalla olímpica, pero está vez será de oro”, aseguró.

Redacción