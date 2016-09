Jorge Roig: “No es verdad que ha pasado lo peor de la crisis económica”

El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, aseguró que todavía no se han tomado las medidas adecuadas para resolver las causas de la emergencia económica.

“No es verdad que ha pasado lo peor de la crisis”, dijo para referirse a las declaraciones del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, este martes en el programa “Primera Página” que transmite Globovisión.

Para Roig, el Gobierno nacional no ha resuelto los problemas de fondo: todavía quedan los “ataques” a la libertad de la empresa privada, no se avecinan mejores precios del petróleo y no se está incentivando la producción.

“Estoy previendo un escenario económico mucho peor. No veo un buen comienzo de 2017”, expresó Roig.ón.

Fuente: Contrapunto.