Jesus Faría: No sé si el ejecutivo envíe el presupuesto 2017 a la AN

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, explicó este martes que “nada podrá impedir que el Gobierno cumpla con sus funciones”, esto sobre la aprobación del presupuesto de la Nación correspondiente al próximo año 2017. Entrevistado en el programa Primera Página que transmite Globovisión, el ministro aseguró que en estos momentos “nosotros no tenemos Asamblea Nacional”, ya que desde la cámara de diputados “se han hecho esfuerzos por mantenerse en el marco de la ilegalidad”.

Faría también indico que desconoce si el Ejecutivo enviará el Presupuesto 2017 al Poder Legislativo, sin embargo, enfatizo que “la AN no sólo no colabora sino que también desafían al resto de los poderes…Usan la AN para hacer anuncios altamente nocivos para el pueblo, por eso Gobierno está garantizando las políticas sociales en el presupuesto 2017; No sé si el ejecutivo envíe el presupuesto 2017 a la AN, pero el chavismo es el único movimiento que puede solucionar los problemas económicos del país”, declaró.

Asimismo, denunció que hay factores políticos en la oposición venezolana que buscan deslegitimar al gobierno a través de un suprapoder poniéndose al margen de la ley, “poniéndose al margen de la legalidad, actuando como un instrumento de actores muy poderosos que atenta contra la paz del país”, dijo.

Sobre elementos económicos que afectaron la producción y exportación a principios de año, Faría aclaró que fue superada la crisis de emergencia eléctrica, y enumeró que se han visto los resultados en tres frentes de acción:

Superamos una situación de pre-colapso eléctrico, esto afectaba la exportación de las empresas.

Estamos observando cómo llegan productos importados para la materia prima en el sector agoindustrial, no hemos llegado hasta donde debemos llegar, pero vemos poco a poco avances importantes en la economía

Mejoramiento de políticas de precios justos y políticas de subsidios, no vamos a aplicar una terapia de shock a los ciudadanos, por el contrario, seguimos haciendo esfuerzos por mejorar.

Terapia de Shock

El ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional , Jesús Faría, expresó este martes 20 de septiembre, que lo peor de la crisis en Venezuela ya pasó y que en este momento la economía está en un proceso de despegue. “La tendencia inflacionaria en el país es decreciente, aunque no hemos superado la crisis, no vamos a caer en demagogia barata (…) Nosotros no vamos a aplicar una terapia de shock donde el pueblo es azotado” dijo en relación a las demandas del empresariado.

Inflación

Sobre la inflación, el ministro Jesús Faría, advirtió que hay empresas que trabajan en función de la especulación con las cifras de inflación, y señaló que no niega que haya “una alta cifra de inflación motorizada, fundamentalmente por factores políticos”, pero destacó que con “la gravedad de los problemas,el desabastecimiento de alimentos, las proyecciones inflacionarias aquí hay una oportunidad extraordinaria para invertir”.

Dólares

Faría también manifestó que las políticas cambiarias del país han sido un elemento importante para controlar la especulación en “DolarToday, ése indice se ha mantenido estancado, ahora tenemos una tasa de cambio que hace nuestra producción nacional mucho mas competitiva”. Sentenció que el país ha perdido al menos “75% de todos sus ingresos a causa de la caída de los precios petroleros.

con información de Últimas Noticias