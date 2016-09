Falla eléctrica afectó servicio de agua

Por una falla eléctrica, desde la tarde del pasado domingo fue paralizada la estación de bombeo Curaguaro, ubicada en la zona rural del municipio Sotillo. Esta estación surte a las ciudades de Puerto La Cruz, Lechería y Guanta.

La presidenta de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), Beatriz Marcano, informó que en la subestación eléctrica presentaron irregularidades en el funcionamiento de los transformadores.

Indicó que trabajaron toda la noche del domingo y mañana y tarde de ayer en la restricción de la energía para reponer la distribución del líquido de la mayoría de los sectores que conforman la zona metropolitana del estado Anzoátegui.

“Esperemos que no sea un problema mayor”, expresó.

El equipo del diario Metropolitano intentó conocer su versión en la noche, pero no fue posible la comunicación.

A través de la mensajería instántanea circuló el siguiente mensaje “las pruebas realizadas fueron satisfactorias. Ya el transformador está energizado. En proceso las maniobras para normalizar el bombeo”. Esta información no fue confirmada por Hidrocaribe.

Luis Yépez