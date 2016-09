Clientes van a la bahía por falta de baños

Los comerciantes de comida rápida, ubicados en la llamada calle “el hambre”, aseguran que desde hace ocho años no cuentan sanitarios, por lo que los consumidores realizan sus necesidades en la bahía.

La señora Blanca Vicuña, quien es la encargada de ventas en el local Sabor Maracucho, señaló que no cuentan con baños y sus clientes deben acudir al mar.

Vicuña criticó que ninguno de los más de 20 puestos que funcionan en lugar disponen de estos sititos.

También sumó otros problemas como la falta del servicio de agua para construir los sanitarios.

Para la consumidora de estos puestos de comida, Claudia Yaruro “es mañp que no haya baño donde ir luego de ingerir los alimentos”.

Yaruro cuestionó que no cuenten ni con un espacio donde lavarse las manos.

Otros trabajadores del lugar comentaron que la bahía es perjudicada también cuando recibe aguas del río Neverí.

El concejal del municipio Diego Bautista Urbaneja, Oscar Navas, señaló que estos vendedores no pagan impuestos al gobierno local.

“Ellos no cancelan nada, pero siguen estando en el lugar”, expresó el edil.

Indicó que durante la gestión del gobierno local pasada, los comerciantes informales debían abonar.

El legislador sostuvo que vecinos de varios sectores denuncian la acumulación de basura y hasta inseguridad en el sitio comercial.

Luis Yépez