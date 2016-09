Asogas aprueba alza de precio de combustibles

Ante el anuncio hecho durante el fin de semana por el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, referente a un próximo ajuste de la gasolina, el representante de la Asociación de Gasolineros del estado Anzoátegui, Rafael Guzmán, mostró aprobación total.

Alegó que “aún el combustible sigue regalándose a la población, porque hasta un café pequeño o grande y un refresco, cuesta más que un litro de gasolina, que requiere de su procesamiento y gastos”.

A pesar de que no adelantó ninguna propuesta, espera que el aumento se ajuste a la realidad y altos costos de los alimentos, servicios, mantenimientos de las estaciones, entre otros.

Aseguró que solo maneja la información publicada en medios, sin embargo destacó que desde el nivel central no se ha convocado al gremio para plantear propuestas y debatirlas, como en años anteriores se realizaba.

“Estamos en ascuas, porque no hemos sido convocados para presentar nuestras propuestas y debatir en el seno del gremio, sobre cuál podría ser el monto que se adecúe a las necesidades de las gasolineras y del país”, indicó Guzmán.

Recordó que la gasolina de 91 octanos se mantiene en un bolívar.

La de 95 octanos en seis bolívares, de acuerdo al aumento hecho por el Gobierno nacional durante el mes de febrero del año en curso.

Ana Vásquez