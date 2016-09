Sosa Gómez: TSJ no puede sustituir a la AN

La expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa,considera que el objetivo del gobierno desde el pasado 6 de diciembre es que el parlamento no puede existir. “Utilizando la Sala Electoral, la Constitucional o cualquier otra sala que necesiten, van a anular todo lo que haga la Asamblea Nacional –AN-, todas sus competencias, es decir, la transformó materialmente en un edificio con personas adentro”.

“Hablar de golpe constitucional o de golpe judicial es verdaderamente la estrategia el gobierno. Diga lo que diga la Sala Constitucional o Electoral, los diputados fueron electos por el soberano y no los pueden sustituir ningún otro poder”, puntualizó.

En el Foro sobre la judicialización del TSJ realizado por la AN, la exmagistrada explicó que el Poder Judicial no puede sustituir a la AN.

Unión Radio