Ricardo Molina asegura que aumento de pasaje a Bs 60 es ilegal

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, aseguró que el aumento de pasaje, de transporte público en rutas urbanas, a 60 bolívares es ilegal, porque nunca fue decretado en Gaceta Oficial.

Molina indicó a través de Twitter que los aumentos establecidos en la normativa legal no se han modificado.

“No es cierto. Aún no hay ajuste. Quien lo haga viola la ley. No inciten a cometer delitos contra el pueblo”, agregó en un tuit.

Este domingo el presidente de la Central Única de autos libres y por puesto, José Luis Montoya, anunció que a partir de este lunes se ajustaría la tarifa en la ruta urbana a Bs 60. Además, que en Caracas podrían hacer otro ajuste para cerrar el año en 100 bolívares.

